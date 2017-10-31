В Дагестане нашли виновных в гибели ребенка от укусов собак

Махачкала, , 09:49 — REGNUM Родителям девочки, растерзанной собаками в столице Дагестана, власти города и республики должны будут выплатить 3 млн рублей. Такое решение вынес вчера, 30 октября, Советский районный суд Махачкалы, пишет «Черновик».

Иск о выплате денежной компенсации за моральный вред, который понесли родители погибшего ребенка, был предъявлен на сумму 100 млн рублей — по 50 млн рублей на отца и мать. В качестве ответчиков выступали администрация Махачкалы, городское управление ЖКХ, правительство, министерство финансов Дагестана и республиканский комитет по ветеринарии.

В ходе судебного процесса представители администрации Махачкалы, городского управления ЖКХ и минфина Дагестана единогласно выступили против данного иска. На этом основании невозможно и заключение мирового соглашения с родителями, о котором заявлял адвокат отца погибшего ребенка.

«Есть администрация и мы говорим, что эти полномочия не наши. Мы это доказали и представили суду все доказательства, но стороны не хотят с этим смириться и не признают эти доводы», — цитирует представителя администрации «Черновик».

Об отсутствии основании на взыскание морального вреда заявил и представитель Минфина РД Сергей Караченцев. Тем не менее суд принял решение об удовлетворении иска родителейдевочки, которая погибла от множественных укусов бродячих собак на территории Ленинского района Махачкалы недалеко от своего дома.

Читайте также: В Дагестане мать жертвы бродячих собак требует у властей 50 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетнюю жительницу Махачкалы 19 февраля 2017 года загрызла стая бездомных собак. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Обвиняемым по нему выступало городское управление ЖКХ. На время следствия был отстранен от должности его руководитель, а заместитель, ответственный за отлов безнадзорных животных, был уволен. В Махачкале начался массовый отстрел бродячих собак.

Читайте также: СКР: В смерти ребенка от укусов собак виновато управление ЖКХ в Махачкале

В июне 2017 года мать погибшего ребенка подала в суд на администрацию города и городское управление ЖКХ. В качестве морального вреда за потерю ребенка, которая стала возможной в результате бездействия и ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками администрации и УЖКХ города, женщина требовала выплатить 50 млн рублей.

Спустя месяц с таким же иском обратился в суд отец ребенка. Как заявил адвокат потерпевшего, такой размер компенсации за моральные страдания направлен в большей степени на то, чтобы «власти, как страны, так и Махачкалы, обратили внимание на существующие в хозяйстве дагестанской столицы проблемы».

Читайте также: Отец девочки, загрызенной собаками, требует у мэрии Махачкалы 50 млн рублей