Историк: Ярые обличители сталинских репрессий зачастую защищают террористов

Москва, , 09:49 — REGNUM Тему сталинских репрессий в 30-е года XX века пытаются использовать для раскола общества, заявил профессор Кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ Сергей Черняховский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

"У меня складывается давно уже впечатление, что чем громче и ярче люди осуждают те репрессии, тот террор, тем больше… по странному стечению обстоятельств то они защищали ичкерийских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористов, то они защищают бандеровских террористов, то они выступают против борьбы с террористами в Сирии, то они сами занимаются информационным террором, насилуя души людей и совесть людей», — отметил историк, добавив, что зачастую в «жертвы» сталинских репрессий записывают террористов и фашистов.

По его словам, люди подобного темперамента в годы террора могли бы с высокой долей вероятности писать публичные доносы с требованиями казнить или расстрелять. Эксперт уверен, что в обществе и сейчас есть люди, которые злонамеренно сеют ненависть к ближним.

Проявляется это в том числе и через составление децимационных списков и предоставление властям США с требованием наказать неугодных чиновников и политиков, являющихся политическими конкурентами.

«Если в свое время фашизм определяли, как диктатуру наиболее реакционных слоев промышленной буржуазии и финансовых кланов и т.д., то люди, которые занимаются информационным террором в интересах олигархических кланов, на самом деле и есть современные фашисты», — закончил мысль профессор.

Напомним, что 30 октября президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Стена скорби», посвященный жертвам политических репрессий.

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