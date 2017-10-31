Впервые за 47 лет: в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление

Москва, , 09:57 — REGNUM Сегодня, 31 октября, в Москве прогнозируется аномально низкое атмосферное давление, которое может побить рекорд 1970 года, сообщают «Метеоновости».

Отмечается, что столичный регион окажется в центре обширного циклонического вихря, будет пасмурная, дождливая и ветреная погода. По прогнозам, в течение суток в столице может выпасть треть месячной нормы осадков.

«Атмосферное давление к утру станет аномально низким и рекордным за последние 47 лет, прежний рекорд принадлежал 1970 году, когда барометры показали 720 мм рт. ст», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, утром в Москве атмосферное давление понизится до 717 мм ртутного столба, днем начнет повышаться и к вечеру барометры покажут 722 мм ртутного столба.

Специалисты предупреждают, что такая аномалия может отрицательно сказаться на здоровье метеозависимых людей.

Напомним, ранее МЧС предупредило, что в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки ожидаются обильные дожди, мокрый снег, гололедица и усиление ветра до 15 — 20 м/с.

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