В Волгограде «недочеловеки» убивают домашних собак

Волгоград, , 09:47 — REGNUM Жители Волгограда бьют тревогу. В городе снова активизировались догхантеры. О погибших домашних любимцах сообщают жители микрорайона Нижний Тракторный в соцсетях.

Владельцы собак уверены, что их питомцев травят целенаправленно — это не случайные отравления.

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«Догхантеры или недочеловек убивают собак! За осень отравлено 6 домашних собак», — написала волгоградца в группе в интернет-сообщества.

Гибнут животные от разбросанного по микрорайону сильного яда.

«Дети страдают от потери любимцев, на их глазах друзья умирали в конвульсиях и муках», — добавила жительница Волгограда.

Любители животных намерены обратиться с заявлением прокуратуру, чтобы «остановить убийства».

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Нашлось у владельцев погибших собак немало сочувствующих. Горожане считают, что собаки не виноваты в том, что оказываются на улице.

«Какие-то безответственные их берут, а потом просто выкидывают. Как говорится: «Знаешь, собака бывает кусачей не от природы, от жизни собачьей», — пишут пользователи.

Другие же, напротив, напомнили об опасности бродячих собак, которые нападают на людей. Да и от домашних питомцев немало неудобств — загаженные газоны и парки, а также нередкая агрессивность животных.

Добавим, что в Волгограде отловом собак занимается муниципальное предприятие «Горпитомник». Причём делается это по обращениям граждан. После обследования ветврачом собак с опасными заболеваниями усыпляют, а остальных бездомных животных перемещают в специальный приют.

Раньше отловом и уничтожением собак занимались организации, выбранные по конкурсу. Так, например, в конце 2016 года заявку на сайте госзакупок на отлов, содержание и уничтожение бездомных животных на севере областного центра разместило МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда». На «зачистку» улиц города от беспризорных четвероногих планировалось направить более 248,5 тыс. рублей.

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