В Воронеже открылся новый детский сад

Воронеж, , 09:40 — REGNUM Новый детский сад на 220 мест открылся в микрорайоне Шилово Воронежа. 30 октября в новом учреждении побывал губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Детский сад № 114 рассчитан на 220 детей. Заведующая садом Екатерина Спицына провела для Алексея Гордеева экскурсию. В детском саду уже открыты 12 групп, в том числе — четыре ясельные. Все группы оснащены сюжетно-ролевыми играми, в садике оборудованы зоны экспериментирования, где педагоги будут проводить «кружки Эйнштейна». В детском саду есть универсальный зал для конструирования робототехники, в котором обучают старшие группы.

Заведующая также сообщила, что в перспективе в саду планируют организовать группы для ребят с ограниченными возможностями — садик соответствует требованиям целевой программы «Доступная среда».

Благодаря вводу в строй учреждения в Шилово полностью снята проблема очередности в детские сады. Алексей Гордеев поблагодарил строителей за работу и отметил ее высокое качество.

Губернатору также доложили о вводе в строй еще одного объекта — на улице Ильюшина в жилом комплексе «Озерки» открыли новый детский сад на 250 мест с бассейном. Было отмечено, что программа ликвидации очереди в дошкольные учреждения выполняется успешно. Губернатор подчеркнул, что он продолжит держать процесс на личном контроле.

Глава региона также ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Ласточкино» на улице Острогожской, частью которого является детский сад №114, и благоустройством прилегающей территории. В настоящее время застройщик возводит первую очередь домов на 22 тысячи человек. Здесь же планируется строительство двух школ, четырех детских садов, поликлиники. В настоящее время поликлиника на 550 посещений в смену и школа на 1 тыс. 224 места уже строятся.

Губернатор отметил, что масштабные проекты по развитию социальной инфраструктуры должны быть в приоритете, подчеркнув, что в связи с интенсивным развитием необходимо решать и вопрос о расширении дороги в этом районе.