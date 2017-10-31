Власти КНР хотят ужесточить наказание за неуважение государственного гимна

Пекин, , 09:30 — REGNUM В Китае может быть ужесточено наказание за проявление неуважения к государственному гимну. Соответствующие поправки в законодательство были внесены на рассмотрение в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).

Высший законодательный орган КНР в ходе двухмесячной сессии рассмотрит поправки в законодательство, согласно которым любой гражданин, чьи действия можно трактовать как неуважение государственной символики страны, в частности гимна, может быть лишен свободы на срок до трех лет, пишет «Синьхуа».

Поправки могут вступить в силу уже с начала 2018 года. Решение властей ужесточить наказание за неуважение государственного гимна обусловлено участившимися случаями антигосударственной деятельности в сети. В интернете все чаще встречаются видеоролики, на которых неизвестные топчут флаги КНР и совершают противоправные действия под звуки государственного гимна КНР.

Напомним, государственным гимном КНР является «Марш добровольцев», написанный в 1935 году во время Китайско-японской войны. Автором является известный китайский поэт и драматургТянь Хань.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай разрабатывает закон о должном месте и способе исполнения национального гимна. Нарушители, включая тех, кто злонамеренно изменит строки гимна, могут получить до 15 суток административного ареста.

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