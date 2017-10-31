В Екатеринбурге жители собирают подписи против сноса детского сада

Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM В Екатеринбурге жители одного из кварталов по улице Ясной собирают подписи против сноса детского сада и строительства на его месте жилых 25-этажных домов. На данный момент собрано 500 подписей, которые будут переданы в различные инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Летом состоялись публичные слушания, на которых было принято решение о застройке, но по заверениям местных жителей никого из квартала на мероприятии не было. О строительстве стало известно после того, как детский сад обнесли забором. Жители возмущены тем, что из-за строительства будет снесён 300-местный детский сад и вырублены зелёные насаждения, а в качестве компенсации к одному из домов будет пристроен детский сад на 100 мест, сообщает городской информационный портал «Е1».

По данным издания, жители обратились в мэрию, а собранные подписи намерены передать во все возможные инстанции, а также в приёмную президента России. В свою очередь городские чиновники намерены сделать запросы в региональный и федеральный Минстрой.

Напомним, что схожая ситуация сложилась в другом районе Екатеринбурга, где началось точечное строительство на улице Ангарской. Дом возводится в нескольких десятках метров от детского сада, который к счастью сносить не собираются. Тем не менее жители квартала, а также родители и коллектив детского сада выступали против такой застройки. Дело в том, что работы идут в непосредственной близости от домов по улице Ангарской №26, №30 и по улице Билимбаевской №43 и №45. При этом двухэтажный детский сад и так уже окружён высотными домами, что значительно уменьшило качество естественной соляризации помещений детского учреждения в дневной период.

Жители домов и родители детского сада также написали письмо, в котором выразили своё несогласие с данной точечной застройкой и направили документ в различные инстанции. Однако положительного результата достигнуто не было. Жильцы получили в ответ формальные отписки. В итоге весной 2017 года площадку обнесли забором, установили башенный кран и начали строительство.