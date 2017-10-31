Дело против Telegram может быть связано с терактом в петербургском метро

Санкт-Петербург, , 09:13 — REGNUM Запрос ФСБ России в компанию Telegram был связан с необходимостью получить данные для расследования теракта в петербургском метро, к таким выводам пришли в издании Republic.

В своем расследовании от 30 октября журналисты указывают, что по шести телефонным номерам террористов были приняты секретные судебные постановления, которые позволяли сотрудникам спецслужбы «прослушивать разговоры и контролировать переписку».

Выяснилось, что Telegram был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ РФ о предоставлении ключей для декодирования сообщений пользователей. И хотя в компании сослались на то, что соответствующее уведомление не поступило вовремя, а в последующем обжаловали штраф, цель запроса осталась неизменной.

Она была продиктована необходимостью получить данные преступников, причастных к взрыву метро в Санкт-Петербурге.

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Два телефонных номера из письма ФСБ принадлежат братьям Аброру и Акраму Азимовым, которых следователи считают организаторами теракта.

«В ходе допросов они назвали телефоны, которые были на них оформлены: среди них два номера, которые совпадают с номерами из запроса ФСБ в Telegram», — говорится в публикации.

Со слов Аброра Азимова данные номера использовались для связи с организатором теракта Ахмадом, сторонником террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом Азимов сообщил, что переписывался не по Telegram, а по WhatsApp.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября глава министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что владельцам сервисов WhatsApp, Viber, Facebook и Google нужно «беспокоиться больше», чем Telegram.

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