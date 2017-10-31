Судебные приставы получили право сами задерживать алиментщиков

Москва, , 08:43 — REGNUM Лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, смогут задерживать судебные приставы, соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным, размещен 30 октября на интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов получают право самостоятельно, без участия сотрудников МВД, задерживать и доставлять для составления протокола о правонарушении и наложения штрафа должников по уплате алиментов, в отношении которых ведется в течение двух и более месяцев исполнительное производство по неуплате алиментов.

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Эта мера коснется тех правонарушителей, которые уклоняются от поддержки своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей, или нетрудоспособных родителей.

Напомним, ранее судебные приставы для составления протокола об административном правонарушении вынуждены были обращаться за помощью в МВД, в случае если должник не являлся по вызову судебного пристава-исполнителя. Теперь процедура должна значительно ускориться и упроститься.

В ходе обсуждения закона в Госдуме РФ депутат Олег Шеин («Справедливая Россия») отметил, что на сегодняшний день в России средний официальный размер алиментов составляет 1,6 тыс. рублей.

Он заявил о поддержке следующего предложения: если в течение года сотрудники ФССП не могут найти должника, тот объявляется в розыск, а семья получает пенсию по потере кормильца в 5 тыс. рублей в месяц, а еще через четыре года имущество должника описывается в интересах наследников.