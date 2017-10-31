В России увеличен штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов

Москва, , 08:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в абзац второй статья 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Собрание законодательства РФ, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; 2009, № 19, ст. 2276; 2013, № 30, ст. 4029) изменение, заменив слова «одной тысячи пятисот» словами «одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот», — говорится в документе.

Отмечается, что закон был подписан главой государства 30 октября 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября текущего года Госдума ужесточила штрафы для водителей транспортных средств за непредоставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения.

25 октября Совет Федерации также одобрил данный закон.

Штраф для нерадивых водителей за непропуск пешеходов до 2008 года составлял 100 рублей, а в 2013 году увеличился до 1,5 тыс. рублей.

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