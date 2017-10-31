Всё меньше жителей Украины положительно относятся к России

Киев, , 08:10 — REGNUM Количество граждан Украины, положительно настроенных по отношению к России, уменьшилось, свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

К России положительно относятся 37% респондентов. Для сравнения: в мае этот показатель составлял 44%.

«Левада-центр» провел аналогичный опрос среди жителей России. Выяснилось, что количество граждан РФ, положительно настроенных к Украине, увеличилось с 26% до 32%.

Социологи отметили, что отношение жителей Украины к России с 2008 года остается лучшим, нежели жителей РФ к Украине.

В июле Киевский международный институт социологии и «Левада-центр» также проводили совместный социологический опрос. Его результаты показали, что с начала 2017 года число граждан Украины, которые положительно относятся к России, растет, тогда как число граждан РФ, настроенных положительно к Украине, падает.

Ранее «Левада-центр» провел опрос среди жителей РФ, результат которого показал, что 41% респондентов выступают за то, чтобы Россия поддерживала ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе. При этом количество человек, которые следят за конфликтом в регионе, снизилось с 35% до 31%.

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