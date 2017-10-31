Курение и критика начальника под запретом: кодекс для чиновников Татарии

Уразаевское сельское поселение, Татария, , 06:49 — REGNUM Для сельских чиновников одного из районов Татарии разработали новый кодекс этики и служебного поведения. Теперь он включает в себя и правила поведения в сети Интернет, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Уразаевском сельском поселении Азнакаевского района Татарии устаревший кодекс поведения муниципального служащего, принятый в 2011 году и уточнённый в 2015 году, заменили свежим. Уточняется, что этот документ является обязательным вне зависимости от занимаемой должности.

«Гражданин РФ, поступающий на муниципальную службу, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их при осуществлении своей служебной деятельности, в том числе с использованием сети Интернет», — отмечается в документе.

Среди норм — запрет на предпочтения каким-либо профессиональным или соцгруппам, организациям, необходимость соблюдать беспристрастность, которая исключает даже саму возможность влияния на служебную деятельность решений политпартий и общественных организаций. Кроме того, чиновник должен «воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего».

Если чиновник получает подарки в связи с официальными мероприятиями, командировками или иной служебной деятельностью, то они признаются собственностью республики и передаются в муниципалитет по акту. Если муниципальный служащий решит выполнить какую-либо оплачиваемую работу, то он должен предварительно уведомить об этом. В случае, когда речь идёт о деятельности, финансируемой исключительно за счёт «средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства», то потребуется разрешение работодателя, то есть администрации.

Муниципальному служащему кодексом также запрещается грубить, быть заносчивым и проявлять пренебрежительный тон, а также провоцировать противоправное поведение и курить «во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами».

В кодексе отмечается, что он является «основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы», а его соблюдение служит одним из критериев оценки качества профдеятельности и поведения на службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2017 года в Татарии для государственных и муниципальных служащих была проведена индексация окладов и денежного вознаграждения в 1,049 раза. В предстоящие три года ожидается рост расходов на содержание органов госвласти (с 1,54 млрд рублей в 2018 году до 1,635 млрд рублей в 2020 году), в том числе и за счёт индексации, которую планируют провести трижды — ежегодно 1 октября на 4%.

Напомним, по итогам за январь-декабрь 2016 года средняя начисленная заработная плата чиновников была выше средней по региону в целом. Если последний показатель составлял 30,4 тыс. рублей, то в органах исполнительной власти республики он был 43 053 рубля, в террорганах федеральных ведомств — 37 529 рублей, а в муниципальных администрациях — 31 472 рубля.

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