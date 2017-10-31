В США 1,5 млн зданий остались без тепла и света

Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Свыше полутора миллионов зданий остались без освещения и тепла из-за проливных дождей и шквалистого ветра в трех американский штатах, сообщает Associated Press.

Погодные катаклизмы обрушились на жителей Род-Айленда, Нью-Гэмпшира и Массачусетса. В этих штатах весь день 30 октября шли проливные дожди, бушевал ураганный ветер.

Порывы ветра были настолько сильными, что повалили деревья, а также оборвали электропровода. По оценкам синоптиков, скорость ветра в Массачусетсе достигла 36,7 м/с, а в Род-Айленде — 58,1 м/с.

Уточняется, что на восстановление электроснабжения потребуется порядка двух дней. Однако в некоторых случаях на ремонт уйдет около недели.

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Отметим, что в США 31 октября широко празднуется Хэллоуин, который в ряде городов будет перенесен на несколько дней из-за плохой погоды, отсутствия тепла и освещения.

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