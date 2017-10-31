Более половины новорожденных в Китае являются вторыми в семье

Пекин, , 05:53 — REGNUM Более половины новорожденных детей за первые восемь месяцев 2017 года были вторыми в семье, сообщает 31 октября агентство «Синьхуа».

С января по август 2017 года 52% из 11,6 млн рожденных детей в Китае имели старшего брату и сестру, утверждает заместитель главы Комиссии КНР по здравоохранению и плановому деторождению Ван Пэйань на демографическом форуме, прошедшем 30 октября в Пекине.

Расчеты, проведенные ведомством, показали, что 18,5 млн детей было рождено в госпиталях страны в 2016 году, что является самым высоким показателем с 2000 года и на 1,3 млн больше, чем в 2015 году. Около 45% имели старшего брата или сестру.

В ответ на вызов старения населения, с 2016 года супружеским парам в Китае было позволено иметь двух детей, что стало по сути дело, подвело черту под сорокалетней политикой «одна семья — один ребенок».

Ван отметил, что даже с увеличением среднего возраста деторождения в стране, смертность среди новорожденных значительно упала. Он добавил, что грядут перемены в политике налогообложения, социальной защиты, трудоустройства и других вопросах с целью поддержать практику рождения второго ребенка.

В 2016 году Китай выделил 2,9 млрд юаней ($440 млн) на строительство госпиталей матери е ребенка на уровне городов и уездов.

К 2020 году будет создано порядка 89 тыс. новых кроватей в госпиталях для рожениц и 140 тыс. новых вакансий для акушеров. Также будут открыты дополнительные центры экстренной помощи для лечения матерей и новорожденных по всей стране.

Напомним, что если не решив окончательно, то в значительной степени сгладив проблему перенаселенности страны за десятилетия политики «одного ребенка», власти Китая усугубили проблему старения населения. Так к 2000 году Китай вошел в разряд «стареющих» стран. А уже к 2035, по прогнозам экспертов, станет «супер-стареющей» страной с долей населения старше 65 лет более 14% от общей численности.

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