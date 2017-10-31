Япония будет держать беженцев под стражей

Токио, , 05:52 — REGNUM Просителям убежища, прибывающим в Японию, будет запрещено получать временные разрешения на работу и перемещаться по стране, передает Reuters.

По информации журналистов, уже в середине ноября в Японии могут быть введены новые правила, кардинально ужесточающие политику в отношении беженцев из других стран.

Так, если сегодня примерно 10 тыс. просителей убежища в год могут получать временные разрешения на работу, а также свободно перемещаться по стране, то вскоре данная практика может быть пресечена — беженцев будут держать в специальных лагерях под стражей.

Официальные лица не подтвердили, что введение новый правил неизбежно, хотя они и не отрицают, что ужесточение планируется.

«Да, мы рассматриваем подобную политику… Но пока мы не решили, как следует ее применять», — пояснил журналистам представитель министерства юстиции Ясухиро Хишида.

С начала 2017 года в Японии было расмотрено 8561 прошения о предоставлении убежища, одобрено только три из них. В 2016 году было одобрено 26 прошений о предоставлении убежища.

Human Rights Watch оценивает политику Японии в области предоставления убежища как «ужасающую».

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