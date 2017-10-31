В Якутске эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен на 10%

Якутск, , 05:48 — REGNUM В Якутске рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по состоянию на 29 октября составил 10%. Эпидемический порог превышен среди детей в возрасте от 3 до 6 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

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Согласно последним данным профильного ведомства, эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен на 10% среди детей в возрасте от 3 до 6 лет. В целом из числа заболевших около 88% приходится на детей до 14 лет.

«Циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, d том числе вирусы парагриппов, РС-вирус, аденовирус и риновирус», — добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Приморского края из-за заболеваемости ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 11 детских садах и одной школе.