Пакистан окончательно подтвердил гибель двух похищенных граждан Китая

Кветта, Пакистан, , 05:09 — REGNUM Пакистан подтвердил гибель двух граждан Китая, которые были убиты в провинции Белуджистан спустя несколько дней после их похищения в городе Кветта в мае 2017 года, сообщает 30 октября агентство «Синьхуа».

"Анализ ДНК подтвердил, что двое убитых в Белуджистане в июне 2017 года являются теми самыми гражданами КНР, которые были похищены в Кветте в мае 2017 года», — заявляет МИД Пакистана.

В заявлении говорится, что правительство Пакистана выражает глубочайший шок и скорбь в связи с жестоким актом террора, а также высказывает свои соболезнования семьям погибших.

«Правительство Пакистана продолжит расследование, чтобы установить виновных в этом преступлении и совершить над ними правосудие», — говорится в заявлении.

При этом, Пакистан в жесткой форме осуждает терроризм в любых форма и манифестациях.

«Мы благодарны правительству Китая за твердую поддержку в нашей борьбе с угрозой терроризма», — продолжает Министерство иностранных дел Пакистана, добавляя, что продолжит сотрудничать с Китаем и всем мировым сообществом в этом направлении, наращивая степень компетенции в этом вопросе во имя защиты глобального мира и безопасности.

Напомним, что согласно имеющейся информации, супружеская пара, учившая китайских детей в Пакистане была похищена в мае 2017 года неизвестными в Кветте. Похитители, замаскированные под полицейских, сначала взяли трех китайцев: двух женщин и мужчину, однако прохожий, в итоге, помог одной женщине сбежать.

По одной из версий, двое убитых могли быть вовлечены в нелегальную проповедническую деятельность вместе с гражданами Южной Кореи, что и могло стать мотивом для преступления.

В июне полиция Пакистана заявила, что двое похитителей «вероятно мертвы». Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, в свою очередь, обсуждая этот вопрос, подчеркнула, что Китай осуждает терроризм в любой его форме и продолжит поддерживать пакистанские власти в его борьбе за сохранение национальной стабильности.

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