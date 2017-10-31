«Шелковый путь» к сердцу: Китай обучил более 60 иностранных кардиохирургов

Пекин, , 04:50 — REGNUM Китай, начиная с мая 2017 года обучил более 60 кардиохирургов из шести стран, присоединившихся к проекту «Нового шелкового пути», сообщает 30 октября агентство «Синьхуа».

Доктора из Индонезии и Маврикия, а также других стран получили обучение и практику в госпиталях городов Пекина и Шанхая, заявил представитель Ассоциации кардиологов Китая Лю Лу.

Программы обучения были одобрены органами здравоохранения еще в 2016 году с целью повысить уровень медицинской подготовки в странах «Нового шелкового пути».

Одни курсы длятся от недели до трех месяцев, другие — от полугода до года. Ожидается, что в дальнейшем другие страны также присоединятся к программе.

Спустя 30 лет развития в области кардиохирургии, китайские технологии очень сильно приблизились к международным стандартам, а по не которым направлением даже вышли вперед, отмечает издание.

Напомним, что в июне 2016 года китайские кардиохирурги провели операцию на сердце трехмесячного ребенка, сердце которого находилось за пределами грудной клетки. Его успешно поместили внутрь груди и поставили титановую пластину для защиты.

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