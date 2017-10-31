Последний октябрьский день в Крыму: ожидаются сильный дождь, снег и ветер

Симферополь, , 04:13 — REGNUM ‍Сильные дождь, снег и ветер ожидаются в Симферополе 31 октября 2017 года, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

«Управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в городе Симферополе ожидается очень сильный дождь со снегом, усиление западного ветра 15−20 м/с, порывы 25 м/с», — говорится в сообщении.

Служба спасения призвала сограждан соблюдать меры предосторожности, в частности необходимо в день штормового предупреждения плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы.

Особую опасность шторм представляет на улице, где порывы ветра могут повалить деревья и металлоконструкции. Поэтому вне помещения следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, а также не ходить и не парковаться вблизи крупных деревьев.

Также МЧС призывает воздержаться от поездок по городу.

«Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение», — говорится в сообщении.

Если машину начнет заливать водой, следует покинуть ее и подняться на возвышенный участок или в ближайшее здание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае до конца суток 31 октября ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

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