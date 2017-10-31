Путин ужесточил наказание для не пропустивших пешеходов водителей

Москва, , 03:52 — REGNUM Закон, повышающий штрафы для не пропустивших пешехода или велосипедиста водителей, подписан российским президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в статью 12.18 КоАП (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Закон подписал 30 октября.

«Внести в абзац второй статья 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; 2009, № 19, ст. 2276; 2013, № 30, ст. 4029) изменение, заменив слова «одной тысячи пятисот» словами «одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот», — говорится в документе.

Напомним, соответствующие в закон приняты депутатами Госдумы 11 октября 2017 года, а 25 октября — одобрены Совфедом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два постановления о внесении изменений в правила дорожного движения.

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