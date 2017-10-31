Спуститесь на землю: Тарасенко потребовал заплатить строителям на «Звезде»

Большой Камень, Приморский край, , 03:16 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко потребовал от генерального подрядчика строительства жилья для сотрудников судоверфи «Звезда» в Большом Камне спуститься на землю и выплатить рабочим долги по заработной плате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новый глава Приморья 30 октября проинспектировал возведение жилья для сотрудников судоверфи «Звезда» в микрорайоне «Шестой». Один из строителей сообщил Тарасенко, что с многими трудовой контракт не заключён, третий месяц работодатель не выплачивает заработную плату.

Андрей Тарасенко заявил генеральному подрядчику, что либо он немедленно решает эту проблему, либо его лишат этого заказа.

«Вы что творите. Люди у вас днём и ночью работают, а денег месяцами не видят. Спускайтесь на землю и сами идите работайте бесплатно, если для вас это нормально», — обозначил врио губернатора Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в свой последний визит во Владивосток президент РФ Владимир Путин посетил судоверфь «Звезда». Глава государства поручил увеличить число заказов на дальневосточной судоверфи.