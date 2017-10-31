В метрополитене Санкт-Петербурга дежурят кинологи с собаками

Санкт-Петербург, , 00:14 — REGNUM В Санкт-Петербургском метрополитене стартовал пилотный проект по привлечению к работе на станциях кинологов со служебными собаками. Об этом накануне, 30 октября, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Сообщается, что с 23 октября на станции «Технологический институт» дежурят специалисты кинологической службы ООО «Фонд «Доброе сердце собаки», которые помогают сотрудникам Подразделения транспортной безопасности метрополитена выявлять запрещенные к проносу предметы.

Напомним, 3 апреля 2017 года в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли (один из погибших — предполагаемый исполнитель теракта).

Всего на станции «Технологический институт» несут службу 4 служебных собаки. Их рабочий день расписан поминутно. Одновременно на станции находятся две собаки — одна дежурит в верхнем вестибюле, вторая патрулирует нижний вестибюль с целью выявления опасных предметов в труднодоступных местах. Каждые 45 минут кинологи уводят животных на отдых в специальный теплый вольер, который разметили на внутренней территории Управления метрополитена, а их место занимает другая пара служебных собак.

Собаки натренированы на выявление в багаже пассажиров гексогена, тетрила, тротиал, баллистичного и пироксилинового бедымного пороха, силитры и ТЭН (тетранитропентаэритрит).

Также присуствие собак позволяет гораздо быстрее проводить обследование станции в случае обнаружения на платформе бесхозного предмета. Обычно в таких случаях сразу вызывают кинологов с собаками и теперь не придется ждать их прибытия.

Первый этап пилотного проекта продлится до 21 декабря 2017 года. Затем эксперты изучат полученный опыт и примут решение об эффективности привлечения служебных собак к работе в метрополитене.