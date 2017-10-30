Завкафедрой Тюменского индустриального университета получил 8 лет за взятки

Тюмень, , 23:30 — REGNUM Центральный районный суд города Тюмени приговорил бывшего заведующего кафедры автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин строительного института Тюменского индустриального университета, доктора наук Владимира Борзых к восьми годам тюрьмы за получение взятки на сумму 549 тысяч рублей. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, Борзых, который являлся в 2013—2014 годах заведующим кафедрой автоматизации и вычислительной техники института геологии и нефтегазодобычи Тюменского нефтегазового государственного университета (впоследствии этот вуз был переименован в Тюменский индустриальный университет), брал взятки у студентов заочного отделения.

В ходе следствия было установлено, что взятки студенты перечисляли на банковскую карту заведующего кафедрой как лично, так и через двух посредников — тоже студентов.

От 15 обучающихся Борзых получил взятки на общую сумму 549 тысяч рублей. За эти взятки, преподаватель поставил одним взяткодателям положительные отметки за экзамены и зачеты без их фактической сдачи, а другим предоставил готовые курсовые работы, выпускные квалификационные работы для защиты.

Суд приговорил Борзых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн 550 тыс. рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок 9 лет.

В целях обеспечения уплаты штрафа суд сохранил арест на два автомобиля, двухкомнатную квартиру и дом с земельным участком Борзых.