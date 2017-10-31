Вторник, 31 Октября 2017 года
01:03:26 МСК

«Стена скорби» официально открыта в Москве: фоторепортаж

Общество

Владимир Путин назвал монумент «грандиозным и пронзительным»

30
«Стена скорби» официально открыта в Москве: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Стена скорби» в Москве

Москва, 31 октября 2017, 00:01 — REGNUM  В Москве 30 октября состоялось открытие общенационального мемориала «Стена скорби», посвященного жертвам политических репрессий советской эпохи. В церемонии открытия приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин. Они произнесли торжественные слова и возложили цветы к памятнику.

Открытие «Стены скорби» произошло после заседания Совета по развитию гражданского общества, на котором обсуждались вопросы, связанные с обеспечением экологических и избирательных прав граждан. Владимир Путин, выступая на данном заседании, подчеркнул, что год столетия революции должен подвести черту под расколом в обществе.

«Сама память, чёткость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению. Страшное прошлое репрессий нельзя вычеркнуть из памяти народа и ничем не оправдать», — отметил Владимир Путин.

30
«Стена скорби» в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Стена скорби» в Москве

По словам президента, последствия политических репрессий «ощущаются до сих пор», однако это не служит поводом для того, чтобы сводить счёты. Памятник, расположенный на проспекте имени Сахарова и представляющий тридцатиметровый бронзовый барельеф, Владимир Путин охарактеризовал как «грандиозный и пронзительный».

После выступления президента прозвучала траурная композиция в хоровом исполнении. Затем оцепление вокруг монумента было снято и все желающие смогли пройти на территорию. Люди возлагали цветы, молились и ставили свечи. На церемонии собрались также и противники появления «Стены скорби», некоторые устраивали одиночные пикеты.

Отметим, «Стена скорби» достигает шести метров в высоту и 35 метров в длину. Это двухсторонний барельеф, изготовленный из 80 тонн бронзы, на его плоскостях нанесено слово «Помни» на разных языках.

Добавим, памятник воздвигли на государственные средства и народные пожертвования. Общая сумма собранных частным образом средств составила более 45 млн рублей. Мемориал стал первым большим проектом Фонда Памяти. Проект реализован в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2015 года №487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».

27
«Стена скорби» в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Стена скорби» в Москве

Мемориал «Стена скорби» открыт для посещения всеми желающими с 19:00 30 октября 2017 года.

Читайте полную трансляцию с церемонии открытия мемориала в материале ИА REGNUM : Путин открыл в Москве «Стену скорби»

29
«Стена скорби» в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Стена скорби» в Москве

Смотрите галерею к статье

regnum author Антонова Дарья
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День памяти жертв политических репрессий

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить