«Стена скорби» официально открыта в Москве: фоторепортаж

Москва, , 00:01 — REGNUM В Москве 30 октября состоялось открытие общенационального мемориала «Стена скорби», посвященного жертвам политических репрессий советской эпохи. В церемонии открытия приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин. Они произнесли торжественные слова и возложили цветы к памятнику.

Открытие «Стены скорби» произошло после заседания Совета по развитию гражданского общества, на котором обсуждались вопросы, связанные с обеспечением экологических и избирательных прав граждан. Владимир Путин, выступая на данном заседании, подчеркнул, что год столетия революции должен подвести черту под расколом в обществе.

«Сама память, чёткость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению. Страшное прошлое репрессий нельзя вычеркнуть из памяти народа и ничем не оправдать», — отметил Владимир Путин.

По словам президента, последствия политических репрессий «ощущаются до сих пор», однако это не служит поводом для того, чтобы сводить счёты. Памятник, расположенный на проспекте имени Сахарова и представляющий тридцатиметровый бронзовый барельеф, Владимир Путин охарактеризовал как «грандиозный и пронзительный».

После выступления президента прозвучала траурная композиция в хоровом исполнении. Затем оцепление вокруг монумента было снято и все желающие смогли пройти на территорию. Люди возлагали цветы, молились и ставили свечи. На церемонии собрались также и противники появления «Стены скорби», некоторые устраивали одиночные пикеты.

Отметим, «Стена скорби» достигает шести метров в высоту и 35 метров в длину. Это двухсторонний барельеф, изготовленный из 80 тонн бронзы, на его плоскостях нанесено слово «Помни» на разных языках.

Добавим, памятник воздвигли на государственные средства и народные пожертвования. Общая сумма собранных частным образом средств составила более 45 млн рублей. Мемориал стал первым большим проектом Фонда Памяти. Проект реализован в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2015 года №487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».

Мемориал «Стена скорби» открыт для посещения всеми желающими с 19:00 30 октября 2017 года.

Читайте полную трансляцию с церемонии открытия мемориала в материале ИА REGNUM : Путин открыл в Москве «Стену скорби»

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