Путин об обысках у авторов «Немагии»: «Это вообще безобразие»

Москва, , 22:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал «безобразием» обыски, проведённые в квартире авторов видеоблога «Немагия» в Кемеровской области, и пообещал разобраться в ситуации. Соответствующее заявление прозвучало 30 октября на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О конфликте между видеоблогерами и сооснователем «Тинькофф банка» Олегом Тиньковым в ходе заседания упомянул журналист Максим Шевченко:

«Вот недавно был такой вопиющий случай, когда ребята из Кемерово, очень популярные в интернете, высмеяли одного олигарха, и из Москвы в Кемерово прилетела опергруппа, которая вломилась к ним в дом и забрала их технику».

Шевченко высказал мнение, что это неестественная практика для обычных гражданских исков. «Хотелось бы, чтобы такие вопиющие случаи получили какую-то должную оценку, и свобода людей высказываться, вышучивать, критиковать, смеяться и быть гражданами России в полной мере, как им это предоставляет Конституция, была бы гарантирована», — заявил он.

Глава государства заявил о необходимости разобраться с данным случаем.

«Это вообще безобразие. Если там частные дела какие-то, опергруппа приехала, значит, правоохранительные органы ещё обслуживают олигархов каких-то? Надо просто с этим разобраться, поскольку я не знаю сути дела. Мы посмотрим обязательно», — сказал Владимир Путин.

Напомним, видеообзор о банке «Тинькофф» и его сооснователе длительностью около 45 минуты был опубликован на YouTube-канале Nemagia в начале августа. Авторы обзора обвинили руководство банка в лицемерии и потребительском отношении к клиентам.

Предприниматель обратился в полицию, написав заявление о клевете, по которому было возбуждено уголовное дело. Сам видеоролик в сентябре был заблокирован, успев набрать на тот момент около 6 млн просмотров.

22 сентября Олег Тиньков выпустил видеообращение, в котором пообещал отозвать иск, если авторы блога принесут извинения. Через несколько дней официальный представитель бизнесмена сообщил журналистам, что Олег Тиньков отозвал иски.