Жена Джигарханяна спешно покинула Россию

Москва, , 22:17 — REGNUM Пока ещё супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская сбежала из Российской Федерации. Об этом сегодня, 30 октября, заявила её представитель Элина Мазур в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Сообщается, что ЦИмбалюк-Романовская покинула России вместе со своими родителями «в обстановке строжайшей секретности». По предварительным данным, она могла уехать в Нью-Йорк, Тель-Авив или Киев.

Мазур утверждает, что ЦИмбалюк-Романовская решила уехать из России спонтанно под влиянием эмоций. При этом зрителям «Прямого эфира» продемонстрировали кадры, на которых Цымбалюк-Романовская кладет на свой счет через банкомат крупную сумму денег.

Напомним, 82-летний Джигарханян и 38-летняя Цимбалюк-Романовская поженились в феврале 2016 года, до этого они жили вместе. Цимбалюк-Романовская была директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

16 октября Джигарханян в интервью из Московской городской больницы № 57 заявил, что в его жизни «произошли не очень хорошие процессы», что Виталина нанесла ему много боли, «много несправедливой боли», и что он не готов простить Виталину и не желает её видеть, так как «она повела себя гнусно, она вор, а не человек».

По просьбе Джигарханяна судебное заседание будет закрытым. Раздел имущества будет производится отдельно, адвокаты актёра рассчитывают, что удастся заключить мировое соглашение.

Джигарханян также заявил, что супруга «могла желать его смерти из корыстных побуждений, чтобы получить часть большого наследства».

Вскоре Джигарханян написал заявление на свою супругу, обвинив её в краже общегражданского паспорта. 26 октября в Московском драматическом театре Армена Джигарханянапрошли обыски в связи с этим делом.

Также Джигарханян подал на развод.