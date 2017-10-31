Для инвалидов адаптировали соцобъекеты. Только до них не добраться

Воронеж, , 04:02 — REGNUM Реализация программы «Доступная среда», призванной упростить для инвалидов передвижение по городу, не приносит в их жизнь заметных изменений. К такому выводы пришли обещственники в в результате мониторинга реализации программы в 2015—2016 годах. Об аудите маршрутов домов, где живут инвалиды, к магазинам и социальным объектам, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

По мнению активистов ОНФ, сами социальные объекты адаптированы успешно, проблема в том, что инвалиды не могут до них добраться: сложности начинаются уже при попытке выйти из дома, например, для пользующихся коляской — из-за отсутствия пандуса. Поэтому адаптировать, считают активисты, нужно сами маршруты, а не их отдельные точки.

Аудит, проведенный в сентябре активистами ОНФ, сотрудниками ресурсного центра «Доступная среда» и активистами воронежской «Молодой гвардии», показал, что за шесть лет действия программы барьеры, стоящие перед инвалидами, не устранены. Изначальное исследование небольших пешеходных маршрутов показало, что люди не имеют возможности добраться до остановки или воспользоваться автобусом. Услугой же социального такси не пользуются практически все опрошенные из-за сложностей с его заказом. Относительно легко человек на коляске может преодолеть только десятую часть маршрутов; половина маршрутов относится к среднесложным, и остальные 40 являются сложными. Из всех них 66% непреодолимы без посторонней помощи.

Конкретнее об аспектах реализации программы читайте в статье: «Доступная среда»: пусть инвалиды попрыгают

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