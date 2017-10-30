Сенатор Зияд Сабсаби опроверг отказ возвращать российских граждан из Сирии

Грозный, , 20:54 — REGNUM Член Совета Федерации РФ Зияд Сабсаби продолжит работу по возвращению российских женщин и детей из Сирии. Информация о том, что он отказался вести такую работу является недостоверной, заявил 30 октября сенатор.

«В социальных сетях распространяется информация о том, что я якобы заявил в интервью, что больше не буду возвращать на родину из Ирака и Сирии уроженок Дагестана по той причине, что двух женщин заключили под стражу. Это неправда, мы не имеем морального права оставлять на территории иностранных государств наших граждан, которых мы можем спасти. Произошедшее в Дагестане должно остаться на совести официальных властей республики и правоохранительных органов», — заявил Сабсаби «Кавказскому узлу».

По словам сенатора, он будет работать, пока не убедится в том, что все российские женщины и дети вернулись домой.

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитный центр «Мемориал» привел заявление, якобы сделанное сенатором Зиядом Сабсаби после ареста двух уроженок Дагестана, вывезенных из Сирии 21 октября, что он не будет больше спасать женщин, если их на родине сажают в тюрьмы.

Читайте также: Сенатор Сабсаби отказался везти в Россию женщин, выехавших на войну в Сирии

Напомним, группа из семи женщин и 14 детей была вывезена при непосредственном участии сенатора от Чечни, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби 21 октября. По прибытии спецрейса в Грозный двоих из женщин, которые находились в федеральном розыске по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании, арестовали на два месяца, хотя до этого представитель МВД заявил, что им будет оформлена явка с повинной.

Читайте также: В Дагестане арестованы две женщины, которых вывезли с детьми из Сирии