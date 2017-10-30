Трубы рвутся, улицы затоплены: челябинцы со страхом ждут зимы

Челябинск, , 20:52 — REGNUM В Челябинске за последнюю неделю произошло сразу две крупные коммунальные аварии. Улицы города затопило водой, а десятки жилых домов остались без воды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одно из крупных ЧП случилось 22 октября. Водовод диаметром 1000 мм прорвало в районе улиц Академика Королёва и Братьев Кашириных. Из-за этого ЧП в четырёх микрорайонах города отключили воду. Без живительной влаги остались жильё, школы и детские сады. Детей отпустили по домам.

К концу 23 октября работы были закончены. Воду дали. А 29 октября снова рвануло, уже на улице Шаумяна. Без воды осталось семь жилых домов. Район аварии был затоплен водой.

Оперативные сводки муниципального производственного объединения водоснабжения и водоотведения пестрят сообщениями об авариях. За неделю с 16 по 22 октября сотрудники организации устранили 72 повреждения. Раздел «Отключения» на сайте организации практически не пустует. Среди отключений — немало аварийных. На улице Неглинной в Курчатовском районе жители частного сектора лишись воды в 11:05 29 октября. Здесь требуется замена водовода. О возвращении воды в дома информации пока нет.

На форумах и в соцсетях граждане возмущаются и негодуют. Кроме того, некоторые из них заявляют, что 22 октября авария произошла на практически новом водоводе.

Власти же Челябинска отмечают, что водопроводные сети города нуждаются в ремонте и модернизации. По самым скромным оценкам, на все работы необходимо порядка 24 млрд рублей. А в идеале бы увеличить эту сумму до 60 млрд. Как заявил на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев, сейчас идёт поиск инвестора, готового вложиться в городской водопровод.

Пока инвестор не найден. А жители города опасаются предстоящей зимы. Серьёзных морозов ещё не было, а город уже пережил две крупных коммунальных аварии. Что же будет, когда ударят настоящие морозы, задаются вопросами горожане.