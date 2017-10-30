Финская авиакомпания начинает взвешивать своих пассажиров

Хельсинки, , 20:09 — REGNUM Финская авиакомпания Finnair будет добровольно предлагать взвешивать пассажиров для статистического исследования и расчета массы и баланса самолета. Об этом сообщает 30 октября финская государственная телерадиокомпания Yle.

В течение ноября авиакомпания буде собирать информацию о весе пассажиров и их багажа. Ранее для расчетов Finnair опиралась на стандарты Европейского агентства по безопасности полетов EASA, которые относятся к 2009 году.

«В летнее время нагрузка различна, например, когда у людей нет зимних курток, обуви и других вещей. Существует также значительная сезонная разница в весе ручной клади для деловых людей и туристов», — сказал директор по связям с общественностью Finnair.

На первом этапе авиакомпания привлечет 150 пассажиров. Как только расчеты будут произведены, на втором этапе предполагается привлечение до 1500 человек. Исследование будет завершено весной 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2017 года Минтранс РФ определил бесплатный максимальный вес ручной клади на одного пассажира и список вещей, которые можно брать в качестве ручной клади. Максимально допустимый вес ручной клади на одного пассажира составляет пять килограмм.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтранс РФ определил вес бесплатной ручной клади в самолете