Санкт-Петербург стал «Литературным флагманом» за счет «Книжной рЭволюции»

Москва, , 20:30 — REGNUM Татария, Калининградская и Московская области стали лауреатами конкурса «Самый читающий регион», организованного Российским книжным союзом и Роспечатью. Об этом сообщается 30 октября на сайте конкурса.

Победителем конкурса и «Литературным флагманом России» стал Санкт-Петербург.

Среди заслуг, позволивших Петербургу стать «Литературным флагманом», называется проект «Санкт-Петербург 2017 — Великая Книжная рЭволюция!», который направлен на развитие книжной инфраструктуры города.

В Калининграде ежегодно проводятся «Дни литературы», которые представляют собой масштабную серию мероприятий.

Москва представила проект «Списанные-книги.рф», который позволил изменить порядок списание документов и передать книги из фонда библиотек читателям.

Татария реализовала масштабный проект «Культурный дневник школьника», охвативший весь регион и предназначенный для учащихся школ и их родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года были опубликованы результаты опроса Минобразования РФ, которые показали, какие самые читаемые и любимые книги у граждан России. Самой популярной книгой стала «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. На втором месте оказалась серия романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

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