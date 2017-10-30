Осуждённый подполковник ФСИН и арестованный адвокат: обсуждаемое на Урале

Екатеринбург, , 19:36 — REGNUM Свердловская и Челябинская область сегодня, 30 октября, отметились резонансными уголовными делами. В Магнитогорске подполковник ФСИН оказался причастен к вымогательству у бизнесмена 5 млн рублей, а в Екатеринбурге адвокат попался на посредничестве во взятке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На Южном Урале приговор уже вынесен. Двое граждан (жители Магнитогорска и Верхнеуральска) признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. История произошла в декабре 2016 — феврале 2017 года. Житель Верхнеуральска 45 лет от роду ранее узнал о том, что бизнесмен из Магнитогорска продал нежилое помещение и выручил крупную сумму денег. Вместе со своим подельником они решили получить с него млн рублей.

Затем вплоть до февраля 2017 года один из подельников звонил бизнесмену и требовал денег. В случае отказа угрожал, в том числе обещал применить насилие в отношении несовершеннолетней дочери пострадавшего. Тем временем подельник — 65-летний житель Магнитогорска — в январе облил бензином капот машины «Мицубиси», которая принадлежала бывшей сожительнице данного бизнесмена.

Эпопея завершилась в феврале. Подельники были задержаны при получении муляжа денег. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска каждому отмерил по восемь лет колонии строгого режима. Сверх этого они заплатят 90 тыс. рублей владелице «Мицубиси» и 280 тыс. рублей — бизнесмену.

В Екатеринбурге до приговора пока далеко. Но адвокат уже отправлен в следственный изолятор. Следствие предъявило ему обвинение в посредничестве во взяточничестве.

Органы следствия заявляют, что 55-летний Борис И. требовал деньги от родственников человека, которого силовики проверяли на предмет приобретения и хранения наркотических средств. За то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности, юрист просил, по неофициальным данным, 6 млн рублей.

Однако после получения части денег его задержали сотрудники ФСБ. Сегодня, 30 октября, следствие потребовало отправить обвиняемого в СИЗО. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство органа СКР.

Отметим, задержанный и теперь арестованный адвокат известен на Урале с 1990-х. Одним из основных его профилей является защита лиц, обвиняемых по статьям о незаконном обороте наркотиков.

Арест адвоката вызвал широкий резонанс. В некоторых СМИ появилась информация о возможной причастности к данному громкому делу одного из сотрудников полиции. Но обвинений ему не предъявлено.