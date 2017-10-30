Физику в Чувашии станут преподавать дистанционно

Чебоксары, , 18:48 — REGNUM В Чувашии апробируют проект по дистанционному преподаванию физики. Данный предмет будут дополнительно преподавать ученикам сельских школ. В качестве учителей выступят вузовские педагоги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На реализацию проекта из бюджета будет выделено почти 46 млн рублей. Об этом заявила на заседании чувашского правительства глава минфина Светлана Енилина при корректировке бюджета на 2017 года.

«Планируется апробация дистанционного обучения по физике. Занятия будут проводиться бесплатно. 46 млн рублей выделяется только на оснащение оборудованием», — сообщила министр финансов.

В минобразования республики уточнили, что на реализацию проекта из консолидированного бюджета Чувашии на оснащение соответствующим оборудованием (компьютерно-техническим и лабораторным) кабинетов физики будет направлено 45,9 млн рублей. Проект реализуется «в целях увеличения в сельских школах количества детей, выбирающих для изучения предметы физико-математического цикла». Дистанционное преподавание физики начнётся во второй половине учебного года. Апробация проекта будет проходить в 10 сельских районах, в каждом из которых будет определена базовая школа.

«В рамках соглашения между Минобразования Чувашии и ЧГУ им. И.Н. Ульянова дистанционно преподавать физику будут ведущие педагоги физико-математического факультета. В базовые школы в определенные дни будут подвозиться ученики 9−11 классов, с которыми в режиме видеоконференции будут заниматься вузовские преподаватели. Обучение будет организовано в рамках специальных элективных или факультативных часов», — говорят в министерстве образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Чувашии популярными предметами при выборе ЕГЭ являются обществознание и физика. Обществознание выбрал 3151 (или 60,2%) выпускник 11 класса 2017 года, физику — 2005 человек (или 38,3%). Меньше всего востребованы французский, испанский и немецкий языки.

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