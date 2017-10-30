Гендиректор РАМТ обжаловала решение суда о её домашнем аресте

Москва, , 18:29 — REGNUM Генеральный директор Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, обвиняемая в мошенничестве по делу «Седьмой студии», подала апелляцию на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщила 30 октября пресс-служба Басманного суда.

Ранее суд постановил поместить Софью Апфельбаум под домашний арест на два месяца — до 26 декабря 2017 года, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия. При этом суд отклонил просьбу защиты гендиректора РАМТ об освобождении обвиняемой под залог в 1 млн рублей.

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Напомним, Софья Апфельбаум стала шестым фигурантом уголовного дела о хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Ей предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

В рамках этого же дела под домашний арест также помещены художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Ютин и экс-бухгалтер Нина Масляева. Бывший генеральный продюсер студии Алексей Малобородский заключён под стражу.

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