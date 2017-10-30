Понедельник, 30 Октября 2017 года
20:28:23 МСК

В Китае пациентке удалили зуб из носа

Общество

Женщина считала, что кровотечения и заложенность носа связаны с хроническим ринитом

Чанша, Китай, 30 октября 2017, 19:02 — REGNUM  В Китае женщине удалили выросшей в носу зуб, сообщает 30 октября Daily Mail.

«Женщина из Китая, которая десятилетиями страдала кровотечением из носа, потрясена, тем, что у неерастет в носу зуб», сообщает издание.

Женщина считала, что кровотечения и заложенность носа связаны с хроническим ринитом.

Отоларингологи из государственной больницы провинции Хунань сказали, что когда они увидели в носу зуб, то не сразу поняли что это такое.

«Мы думали, что это посторонний предмет или какой-то камень», сказал врач отоларинголог Чжоу Цзяньпо.

Зуб был удален из ее носа, после чего женщина сообщила о большом облегчении и исчезновении всех прежних симптомов.

Издание отмечает, что случай с зубами в носу очень редкий. В Китай таких случаев зарегистрировано всего 20.

В августе 2017 года в провинции Чжэцзян был прооперирован восьмилетний мальчик, столкнувшийся с такой же проблемой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицинская статистика

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить