В Китае пациентке удалили зуб из носа

Чанша, Китай, , 19:02 — REGNUM В Китае женщине удалили выросшей в носу зуб, сообщает 30 октября Daily Mail.

«Женщина из Китая, которая десятилетиями страдала кровотечением из носа, потрясена, тем, что у неерастет в носу зуб», — сообщает издание.

Женщина считала, что кровотечения и заложенность носа связаны с хроническим ринитом.

Отоларингологи из государственной больницы провинции Хунань сказали, что когда они увидели в носу зуб, то не сразу поняли что это такое.

«Мы думали, что это посторонний предмет или какой-то камень», — сказал врач отоларинголог Чжоу Цзяньпо.

Зуб был удален из ее носа, после чего женщина сообщила о большом облегчении и исчезновении всех прежних симптомов.

Издание отмечает, что случай с зубами в носу очень редкий. В Китай таких случаев зарегистрировано всего 20.

В августе 2017 года в провинции Чжэцзян был прооперирован восьмилетний мальчик, столкнувшийся с такой же проблемой.