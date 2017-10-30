Петербурженку осудили за мошенничество на 133 миллиона, ушедших саентологам

Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Петербургская предпринимательница приговорена к реальному сроку лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, жертвами которого стали многие граждане. Похищенные средства женщина вносила в кассу религиозной организации «Саентологическая церковь» наличным и безналичным путем в виде пожертвований.

Как сообщила 30 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Октябрьский районный суд признал Екатерину Заборских виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Общая сумма исков составила 133 млн 114 тыс. рублей. С Заборских взысканы процессуальные издержки на сумму 637 346 рублей. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по версии следствия, председатель правления нескольких потребительских обществ и жилищно-строительных кооперативов принимала денежные средства, не имея реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства по строительству жилья.

Как установили следствие и суд, в 2012−14 годах с потерпевшими дольщиками заключались договора на приобретение квартир, жилых домов и земельных участков, расположенных Петербурге и Ленобласти. Однако разрешения на строительство жилья на этих земельных участках отсутствовали.

«Похищенными таким образом денежными средствами Екатерина Заборских распорядилась по собственному усмотрению, в том числе, внесла их в кассу религиозной организации «Саентологическая церковь Москвы» в наличной форме, а также перечислила безналичным путем с помощью банковских карт посредством платежных терминалов в виде пожертвований на уставные цели и выпуск печатной продукции», — пояснили в прокуратуре Санкт-Петербурга судьбу полученных от граждан средств.

Еще одно уголовное дело в отношении Екатерины Заборских — о хищении более 33 млн рублей — в Октябрьский районный суд поступило из Смольнинского районного суда и будет рассмотрено позже.

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Напомним, что в июне 2016 года следственные действия силами сотрудников ФСБ в отношении группы так называемых саентологов проходили по 14 адресам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и городе Москве. Обыски и выемки документов проводились в офисах, кредитно-финансовом учреждении и домах предполагаемых нарушителей закона. Обыски и другие следственные действия продолжились в марте и июне 2017 года в Московской области и Петербурге.

По версии следствия, члены объединения граждан, именующих себя «Саентологической церковью Санкт-Петербурга», вели предпринимательскую деятельность без регистрации, извлекая доход в особо крупном размере. Следственные действия подтвердили версию о сбыте функционерами «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» товаров и услуг в нарушение установленных законом норм, а также о межрегиональном характере этой противоправной деятельности.

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В ходе расследования уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» были также установлены факты экстремистской деятельности этой группы.

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