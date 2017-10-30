В Минске наградят 16-летнего героя, спасшего ребенка

Минск, , 18:11 — REGNUM Шестнадцатилетнего первокурсника Минского государственного профлицея №9 автомобилестроения Виталия Т. поощрят за героический поступок: он спас 9-летнего ребенка, тонувшего в реке Свислочь. Такое решение принял сегодня, 30 октября, мэр столицы Андрей Шорец на оперативном совещании в Мингорисполкоме, поручив торжественно поощрить молодого человека на уровне районной администрации.

В субботу, 28 октября, около 17:00 на набережной реки в районе улицы Даумана 9-летний мальчик поскользнулся, упал в реку, где начал тонуть. Это заметили одноклассник мальчика и случайная свидетельница, они стали звать на помощь. На крики прибежал проходивший неподалеку 16-летний юноша. Он достал ребенка из воды, а потом передал работникам скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли восстановить сердечную деятельность ребенка. Мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

По факту происшествия милиция Минска проводит проверку. В ГУВД Мингорисполкома заявили, что правоохранители уже опросили свидетелей. Как выяснилось, семья мальчика, который чуть не утонул в реке, состоит на контроле в школе. В момент происшествия родители школьника спали в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МЧС. Ребенок до сих пор находится в медикаментозном сне, давать прогнозы врачи пока не спешат.

В интервью TUT. BY Виталий Т. рассказал, что по Даумана гулял с подругой. Услышав крики о помощи, они подбежали к воде и заметили мальчика. Поблизости в тот момент на берегу никого не было. Раздеваясь на ходу, юноша в одних штанах и кроссовках бросился в Свислочь. К тому времени, как Виталий вытащил ребенка из воды, на берегу собралась толпа, а через пару минут приехала и скорая помощь.

Первокурсник Минского государственного профлицея №9 автомобилестроения свой поступок подвигом не считает и говорит, что действовал инстинктивно.

«Да не думал я особо перед тем, как броситься в воду. Ну кто, если не я? На другой стороне стояли два парня, но они просто смотрели, поэтому вариантов не было», — рассказал Виталий.

Однако в МЧС, напротив, отметили самоотверженность юноши. Сотрудники экстренных служб признавали родителей внимательней следить за детьми, особенно во время каникул.