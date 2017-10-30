До конца 2018 года Wi-Fi появится во всех классах московских школ

Москва, , 17:20 — REGNUM В Московских школах в каждом классе до конца 2018 года появится беспроводная Wi-Fi-сеть, заявил 30 октября советник руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Андрей Белозеров в интервью РИА Новости.

На сегодняшний день на всю школу предусмотрена установка трех беспроводных точек доступа. По словам Белозерова, к концу 2017 года в каждый класс проведут Wi-Fi в одной трети школ Москвы, а к концу 2018 года Wi-Fi появятся во всех классах всех школ.

Советник глав ДИТ напомнил, что в образовании запущен проект «Московская электронная школа», которая включает электронные дневники, журналы и учебники. Согласно программе, в каждом классе устанавливается интерактивнойкомплекс, а учитель снабжается ноутбуком.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта 2017 года в правительстве Москвы сообщили, что в образовательных учреждениях столицы будет создана одна из крупнейших в мире сетей Wi-Fi.

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