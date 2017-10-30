В Оренбуржье на родине Александра Прохоренко появилась аллея Героев

Оренбург, , 17:01 — REGNUM Оренбургская команда «Молодёжки ОНФ» высадила аллею Героев в селе Городки Тюльганского района — малой родине Героя России Александра Прохоренко, который погиб в бою за освобождение пальмиры. Акция Общероссийского народного фронта посвящена Героям России, бойцам подразделений специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации. В акции «Герои среди нас» в селе Городки приняли участие около 250 человек. Среди них были Герой России Андрей Зеленко, вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова, руководитель Департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич, глава Тюльганского района Игорь Буцких, кадеты Оренбургского президентского кадетского училища, представители общественного движения «Волонтёры Победы», студенты оренбургских вузов. Также на центральной площади села были и родные Александра Прохоренко, местные жители, бойцы спецназа, ветераны боевых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

«Я полтора года возвращаюсь к мыслям о том, какой подвиг совершил Александр Прохоренко. Он имел великое значение. Сегодня война в Сирии практически закончена, стало понятно, что Россия стала непобедимой после подвига оренбургского парня Саши Прохоренко. Очень памятно и значимо, что Александр воевал на чужой земле, но за свою Родину. Россия не просто участвует в военном конфликте на Ближнем Востоке, она делает все, чтобы война не пришла на нашу землю», — отметила Вера Баширова.

Аллею Героев открыл Герой России Андрей Зеленко. Свою награду он получил в 2000 году. Будучи командиром военно-транспортного самолёта Ил-76 Андрей Зеленко сумел предотвратить катастрофу. Благодаря мастерству и героизму лётчика 210 призывников из Дагестана, 11 сопровождающих офицеров и 11 членов экипажа остались живы. Зеленко сумел посадить горящую машину при отказе гидросистемы, отказе управления механизацией и отказе шасси.

«Все мы гордимся подвигом Александра Прохоренко, особенно молодое поколение смотрит на него с восхищением. Так пусть наше государство крепнет, а крепнет оно из таких пунктов, как Городки», — сказал Зеленко.

Активист «Молодёжки ОНФ» в Оренбургской области Злата Самородова подчеркнула, что провести подобную акцию именно в Городках — большая честь.

Во время мероприятия на центральной площади села была развёрнута полевая кухня, а в здании сельского клуба представлена выставка военной литературы и снаряжения армии России. В школьном краеведческом музее представлена экспозиция, посвященная Герою России. Сельским школьникам-воспитанникам секции по вольной борьбе представители участники акции подарили борцовский ковёр и спортивные костюмы.

Напомним, офицер сил специальных операций погиб 17 марта 2016 года в боях за освобождение Пальмиры. Оренбуржец наводил и корректировал удары российских самолётов по позициям террористов. После того, как его обнаружили, Прохоренко вызвал авиаудар на себя. Старшему лейтенанту Александру Прохоренко за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, президент России присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно.