Жители Самары выступили против строительства новой мечети

Самара, , 16:41 — REGNUM Мэрия Самары отказало региональному духовному управлению мусульман (ДУМ) в разрешении построить мечеть в поселке Мехзавод в Красноглинском районе города. Как сообщает ИА REGNUM, решение городской администрации принято по итогам публичных слушаний, на которых жители выступили против.

Несколько лет назад ДУМ Самарской области обратилось к властям разрешить построить мечеть в поселке Мехзавод. Речь идет о земельном участке площадью 1251 кв м на Московском шоссе при въезде в город. В прошлом году эта тема снова активно обсуждалась. В соцсетях обсуждаются две возможные причины недовольства возведением мечети. Люди боятся, что мечеть привлечет много гастарбайтеров. Другая причина — жители надеются, что на этом участке будет возведен обещанный властями спортивный комплекс с бассейном.

«Я держу в руках стопку листов формата А4 — на них обращение к главе города Олегу Фурсову за подписью четырех тысяч человек, жителей поселка Мехзавод Красноглинского района Самары, — написала блогер denataliya. — Все они были ошарашены новостью — в их квартале вместо спортплощадки собираются построить мечеть. И это уже не слухи, а суровая реальность. Исходя из официального ответа департамента имущественных отношений, мусульманскую церковь планируется разместить на участке в 1500 кв м 1 квартала поселка. Сейчас там находятся гаражи и сараи, принадлежащие местным жителям. Именно эту землю муниципалитет предоставил в безвозмездное пользование мусульманскому духовенству. Мечеть планируется разместить на въезде в Самару, в непосредственной близости к главной транспортной артерии города — Московскому шоссе. Странное решение, учитывая, что скоро к нам хлынет поток туристов. Самара хоть и многоконфессиональный город, который с уважением относится к представителям мусульманской веры, все же не Казань».

«Жители просили на вышеуказанном месте построить спортивный комплекс с бассейном, — написано в обращении. — Здесь находится микрорайон «Новая Самара», где очень много молодых семей с детьми. Просим дать ответ, на каком основании игнорируется мнение жителей и разрешается строительство мечети?»

На сегодняшний день в истории со строительство мечети в поселке Мехзавод поставлена точка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях обсуждалось, что тема со строительством мечети в Красноглинском районе уже всплывала несколько лет назад. Тогда мусульманскому духовенству предложили место для строительства — возле станции «Козелки», за железнодорожным переездом. Но этот участок ДУМ не устроил.