Символом международного форума в Оренбурге станут пельмени

Оренбург, , 16:34 — REGNUM Символом гостеприимства международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» станут пельмени. Множество аналоговых пельменных изделий предложат гостям и участникам мероприятия, которое пройдёт в областном центре 2−3 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Во всем мире существует множество аналогов пельменных изделий: хинкали, манты, вареники и многие другие. Разные начинки, составы теста, способы лепки, методы приготовления. Выяснить все эти вкусные подробности помогут 2 ноября повара Федерации рестораторов и отельеров Оренбургской области. Гостям и участникам Форума предложат итальянские равиоли и сербскую питу, шведские и китайские пельмени.

3 ноября на площадке форума будут работать специалисты комбината натуральных замороженых полуфабрикатов ООО «Величество трапеза». Это предприятие — обладатель многих призов и дипломов за качество продукции, победитель телевизионной программы «Контрольная закупка».

Зрители могут наблюдать процесс лепки пельменей и участвовать в нем, задавать вопросы ведущим и голосовать в режиме online через мобильное приложение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии» состоится в Оренбургской области 2 и 3 ноября. В работе форума примут участие представители государственных органов России, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран Евразийского экономического союза. Влиятельные международные и российские бизнесмены, эксперты, представители авторитетных деловых организаций станут участниками мероприятия.

Важным направлением работы форума станет поиск принципиально новых подходов и инструментов для решения задач социально-экономического развития, обсуждение лучших мировых бизнес-практик в контексте евразийской интеграции, обмен опытом.

Дискуссии форума будут строиться вокруг поиска ответов на современные вызовы, они затрагивают широкий спектр тем: развитие цифровой экономики, международная кооперация, глобальные экологические вызовы, социальные инвестиции, туризм, женское предпринимательство, формирование необходимых кадров для экономики, комфортная городская среда, развитие молодежного парламентаризма и другие.

Форум будет проводиться при поддержке Евразийской экономической комиссии. Он закрепил за собой статус эффективной международной площадки для дискуссий по вопросам социально-экономического развития, на которой обсуждаются актуальная повестка и современные вызовы, стоящие перед мировой экономикой.

Форум «Оренбуржье — сердце Евразии» стал знаковым событием деловой жизни России и евразийского пространства. Так, в 2016 году в мероприятиях форума приняли участие свыше трех тысяч делегатов из шести стран и 17 субъектов Российской Федерации. В программу входило 31 конгрессное мероприятие, в работе выставки приняли участие 88 экспонентов из 12 стран.