Всероссийский слёт студотрядов в Якутске: рекордный и зажигательный

Якутск, , 16:23 — REGNUM Организаторы подвели итоги всероссийского слёта студенческих отрядов, который прошел в Якутске с 27 по 29 октября. В нём участвовали более 2 тысяч студентов из 74 регионов РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Слёт прошёл в рекордных масштабах. У нас никогда не было такого, чтобы принимали участие представители всех 74 региональных штабов. Они все приехали несмотря на, казалось бы, непростые климатические условия и большие расстояния. Все прибыли сюда с огромным интересом и желанием познакомиться с Якутией, с жемчужиной нашей страны», — сообщил председатель правления Российских студенческих отрядов Алексей Рябцевич.

Всероссийский слёт студенческих отрядов, завершившийся 29 октября в Якутске, был посвящён окончанию 58-го трудового семестра. Участники — лучшие представители молодежного движения — работали на более чем 20 различных мероприятиях и площадках. Среди них — творческие фестивали, конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы, пленарные заседания и многое другое.

«Все наши ожидания оправдались, слёт просто отличный, организация — супер. Отдельно отмечу руководство республики и Северо-Восточный федеральный университет. Встречи, мероприятия, залы, работа волонтеров — всё было сделано на высшем уровне. Огромное спасибо Якутии и региональному штабу якутских студотрядов, которые достойно приняли роль хозяев слёта. У вас всё получилось, и Якутия показала лучший слёт!», — подчеркнул председатель правления молодёжного движения.

Глава Якутии Егор Борисов призвал всех стройотрядовцев чаще приезжать на Дальний Восток, подъём которого определён президентом Российской Федерации Владимиром Путиным приоритетом развития страны в ХХI веке.

«Нужно, чтобы студенческие отряды тянулись на Дальний Восток. Именно с этой целью мы предложили провести слёт студенческих отрядов здесь, в городе Якутске. Вы все должны принять активное участие в решении задач, поставленных главой государства», — напутствовал членов молодёжного движения Егор Борисов.

Егор Борисов напомнил, что в этом году Якутия отмечает 50-летие движения студенческих отрядов, а 2017 год объявлен в Республике Саха (Якутия) Годом молодёжи.

«Мы реализуем много программ для поддержки молодёжи и развития республики. Делаем всё возможное, чтобы молодые люди чувствовали себя комфортно, создаём условия для их развития», — резюмировал глава республики.

На закрытии мероприятия в качестве специального гостя выступил рэп-исполнитель L’One. Под несмолкающие аплодисменты он спел свой зажигательный хит «Якутяночка».