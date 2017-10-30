Повышенная готовность: Кубани грозят ливни и подтопления

Сочи, Краснодарский край, , 16:08 — REGNUM В Краснодарский край пришли ливневые дожди. Последствия от непогоды уже ощутили на себе жители Сочи. Здесь пленными оказались придомовые территории и подвальные помещения двух домов в посёлке Молдовка Адлерского района. А в ещё один дома вода зашла на уровень 5 см. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, под слоем воды оказалась и проезжая часть улицы Костромская. Затоплен 150-метровый участок дороги.

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В настоящее время дождь прекратился, а ливневая вода полностью ушла. Теперь горожанам остается подсчитывать ущерб и сушить намокшие полы и вещи.

Между тем, в городе вероятность новых подтоплений остаётся. По сообщениям синоптиков, сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с прогнозируются в Сочи до конца суток 31 октября. Это может спровоцировать подъём уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Возрастает и риск схода селей. Добавим, что на одной из горных технологических дорог сошёл селевой поток, разбирать завалы уже начали. Кроме того, оползень сошёл и на трассу, ведущую в Красную Поляну, передают «Вести Сочи».

Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео затопленных тротуаров и разлившихся по проезжим частям рек. Причем, большинство уже не удивляется такому положению дел: «Каждый год одно и тоже».

Автор видео sochi.com

В связи с неблагоприятными погодными условиями на Кубани объявлен режим повышенной готовности. На особый режим переведены все экстренные и коммунальные службы Сочи. На реках выставлены дополнительные посты.

Видео размещено Сочи ИнформБюро

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, о чрезвычайной ситуации говорить рано — есть лишь локальные подтопления, но они находятся на постоянном контроле у оперативных служб.

Добавим, что о надвигающейся непогоде жителей и гостей Краснодарского края предупредили заранее. Накануне спасатели региона распространили экстренное предупреждение о сильных дождях.

Как сообщало ИА REGNUM, ливневыми водами заливало Сочи и в середине октября. В течение ночи с 15 на 16 октября на Адлерский район выпало четверть месячной нормы осадков. Из-за переполненного резервуара-отстойника оказалась подтоплена улица Авиационная, что вызвало сбой в движении автомобильного транспорта.