В Москве ожидается мокрый снег с дождем и порывы ветра до 20 м/с

Москва, , 16:00 — REGNUM В Москве 31 октября объявлен желтый уровень погодной опасности, ожидается мокрый снег с дождем, порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ночью в столице облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега, столбики термометров покажут 2−4 градуса тепла, по области 0−5 градусов.

«Днем облачно, осадки (дождь, мокрый снег), местами сильный, местами гололедица, температура в Москве 2…4°, по области 0…5°», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер северо-западный 5−10 м/с, днем с порывами 15−20 м/с. Атмосферное давление составит 722 мм ртутного столба.

Напомним, ураган «Гервард», обрушившийся 29 октября на Западную Европу, затронет часть России. Циклон распространит холодный арктический воздух, ожидаются сильные ливни.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30−31 октября в Москве ожидаются дожди и ветер с порывами до 17 м/с, объем выпавших осадков может составить до 30 мм.

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