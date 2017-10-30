Детский омбудсмен – против участия несовершеннолетних в судебных процессах

Москва, , 15:40 — REGNUM Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова считает недопустимым принятие поправок в Гражданский процессуальный кодекс о порядке осуществления гражданского судопроизводства с участием несовершеннолетних. С соответствующим обращением она намерена обратиться в Государственную думу РФ. Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, сегодня, 30 октября, Анна Кузнецова по телефону обсудила с главой думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетнёвой необходимость более тщательного анализа законопроекта, принятого 20 октября в первом чтении.

Претензии детского омбудсмена связаны с предложением, озвученными в Госдуме, о дополнении Гражданского процессуального кодекса статьёй «Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля», которая, в частности, предусматривает возможность допроса ребёнка старше 10 лет без участия родителей. По словам детского омбудсмена, в тексте законопроекта не приводятся обоснованные доводы тому, что ребёнок в возрасте 10−14 лет обладает достаточным уровнем понимания для самостоятельных показаний в суде. «Конфликт в семье — это уже стресс для него, детям трудно понять, почему ссорятся его родители. И уж тем более трудно встать на сторону кого бы то ни было из них. Единственное желание — чтобы конфликт прекратился, — сказала Кузнецова. — Но главное, что само участие ребёнка в процессе, тем более — в бракоразводном или связанном с разделом имущества между родителями, может иметь травмирующие последствия для его психики».

Анна Кузнецова также напомнила, что согласно действующему законодательству интересы граждан в возрасте до 14 лет представляют их родители или законные представители, а не адвокаты, как это предусматривается в предложенных поправках.

Напомним, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка уже направляла отрицательный отзыв на проект в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, однако обозначенные в нём возражения не были приняты во внимание. Дополнительные поправки к законопроекту будут приниматься Государственной Думой до 11 ноября. Анна Кузнецова вновь направит в Государственную думу официальное письмо с возражениями.