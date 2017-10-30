Анастасия Степанова, , 16:41 — REGNUM

В Татарии отметили 25-летие конституции региона и посетовали на непродление договора между Москвой и Казанью. В частности, депутат Шакир Ягудин, говоря о нём, сожалел, что «федеральный центр не проявил политической воли к пролонгации этого договора либо заключению нового». Депутаты Госсовета РТ устроили бурные споры вокруг языкового вопроса прямо на сессии, где по этой теме впервые выступили первые лица республики. Глава региона Рустам Минниханов отметил, что «наряду с успехами, в национальном образовании накопились определенные проблемы», а председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что «Татарстан будет настаивать на сохранении обязательного изучения татарского языка». Прокуратура РТ, в свою очередь, пообещала проверить сообщение об увольнении трёх учителей татарского языка.

Татарские депутаты предлагают вернуть на уровень регионов полномочия, ограничивающие розничную продажу алкоголя, а министр культуры РФ Владимир Мединский, приехав в Казань на Всероссийское совещание «Россия в мировом культурном наследии», подарил Госсоветнику РТ, бывшему главе региона Минтимеру Шаймиеву уникальный Коран. А бывшему главе УФСИН Татарии нашли новое место работы в кабинете министров РТ.

Сессия «раздора» и языковой вопрос

Главным событием недели в Татарии стало заседание Госсовета РТ, состоявшееся 26 октября. События в этот день начали развиваться ещё на ступеньках здания республиканского парламента. Группа активистов провела языковой флешмоб, в рамках которого депутатам раздавали татарскую азбуку и просили порадеть за родной язык. А за несколько дней до этого аналогичный флешмоб с пением провели работники сферы культуры региона. Ряд заявлений сделало духовное управление мусульман РТ, а учителя татарского языка отправили открытое письмо депутатам с просьбой защитить их интересы.

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Всё это привело к тому, что к началу заседания депутаты были уже на взводе. Сессия началась с технических перебоев в онлайн-трансляции и бурных дебатов с обвинениями прокуратуры РТ и министерства образования и науки РТ. Представители депутатского корпуса от образования пожаловались на то, что их на два месяца бросили один на один с проблемой, а крайними в этом вопросе большинство присутствующих на сессии пытались сделать надзорное и образовательное ведомства. Глава региона Рустам Минниханов, впервые за эти месяцы выступивший с позицией по вопросу изучения татарского языка в школе, не остался в стороне и также достаточно резко высказался в адрес прокуратуры.

«Я обращался к прокурору РТ, генеральному прокурору РФ о том, что нам нужно время, чтобы завершить эту работу с министерством образования и науки России, объяснить всё людям. Но, к сожалению, здесь виноватыми оказались директора школ. Я считаю, что это совершенно неправильно. Вина, если есть, то у всех у нас, но не у них. Эти люди выполняли инструкции, работали по системе, которая у нас сложилась. Я обращаюсь к вам, Ильдус Саидович (прокурор РТ — прим. ИА REGNUM ): если у вас есть претензии — обращайтесь ко мне, но зачем директоров школ терроризировать?» — заявил Минниханов, добавив, что с «министерством образования и науки РФ ведется конструктивный диалог» и есть уверенность, что общее решение будет найдено.

В тот день свою позицию озвучил и бывший глава региона, а ныне Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

«Пожелание такое: до конца учебного года, продолжая конструктивную работу, не затрагивать учебный процесс», — заявил он.

Депутаты бурно обсудили вопрос, и было предложено вернуться к нему ещё раз.

Позднее в соцсетях и казанских СМИ появилось сообщение, основанное на анонимном обращении учителей, в котором они жаловались на увольнение. Издание «Idel.Реалии» напомнило, что 25 октября после профильного совещания министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов пообещал, что «ни одного учителя на улице не оставим». Прокуратура региона заявила о намерении провести проверку по фактам обращения педагогов и дать оценку, если факты нарушения трудовых прав подтвердятся.

А тем временем под открытым письмом «татарской интеллигенции» к главе региона, председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину, премьер-министру РТ Алексею Песошину и депутатам регионального парламента растёт число подписей. Авторы утверждают, что под ним уже подписались свыше 16 тыс. человек, среди которых — писатели, учёные и другие жители региона.

«У вас есть только два пути. Первый: с честью побороться за татарский язык и в случае поражения уйти с высоко поднятой головой; второй: остаться на своих теплых местах и отправить татарский язык на свалку истории. Но выбрав второй путь, вы сами со временем окажитесь там же, осужденные своим народом», — цитирует это письмо издание «Idel.Реалии».

Отметим, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пресс-конференции в рамках парламентской сессии заявил, что регион будет «настаивать на сохранении обязательного изучения татарского языка».

"Татарский язык — государственный язык республики, это зафиксировано в нашей Конституции. Законодательство в части обязательного его изучения не нарушено. Вопросы по объемам преподавания возникли после введения федеральных государственных образовательных стандартов», — заметил он, попросив «не политизировать этот вопрос, не сталкивать людей разных национальностей на языковой почве и не забивать клин между народами».

Он также высказал своё мнение, что начавшие менять учебные планы школы совершают ошибку.

«Это не должно быть решением директора, и не в полномочиях прокуратуры заставлять школы по их указанию менять программы. Должно быть единое решение министерства образования о переходе на ту или иную программу», — резюмировал спикер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наиболее яростные споры вокруг изучения татарского языка в школах начались после того, как в учебные заведения пришла прокурорская проверка, и по ее итогам начали выписывать предписания об устранении нарушений. Администрации школ обязали учитывать мнение родителей при выборе родного языка и составлении учебного плана.

Проверка проходит по поручению Генпрокуратуры, которая, в свою очередь, подобное поручение получила от президента РФ Владимира Путина. До конца ноября в регионах должны проверить добровольность изучения языков республик, входящих в состав РФ.

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Известно, что в Татарии родители уже написали около трёх тысяч заявлений с отказом от изучения татарского. Активисты «Комитета русскоязычных родителей Татарии» в своих официальных выступлениях напоминают, что выступают не против языка, а лишь за добровольность изучения.

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Языковой конфликт стал поводом к ряду громких заявлений различных общественных объединений. 23 октября с официальным заявлением выступил Всемирный конгресс татар, который обозвал обсуждение языкового вопроса абсолютно неправовыми нападками «на государственный статус татарского языка в Республике Татарстан» и призвал «поддержать равноправный государственный статус татарского языка во имя сохранения мира и согласия в масштабах всей страны».

Финансовый вопрос

Вопрос изучения татарского в школах стал не единственной темой сессии. В первом чтении депутаты приняли проект бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Поправки к нему должны будут принять до 7 ноября, после чего документ представят ко второму чтению. Между тем базовые параметры были утверждены именно на этом заседании: на 2018 год доходы составят 196,405 млрд рублей, а расходы — 199,064 млрд рублей (дефицит — 2,658 млрд рублей), на 2019 год доходная часть будет 199,375 млрд рублей при расходах 203,859 млрд рублей и дефиците — 4,484 млрд рублей, а в 2020 году доходная часть утверждается в объёме 203,469 млрд рублей и расходах 209,448 млрд рублей (дефицит — 5, 978 млрд рублей).

От комитетов по проекту бюджета поступили различные предложения по увеличению ряда расходных статей. Также озвучили свои предложения депутаты и в рамках сессии. Например, депутат Ильсоя Мезикова выступила с предложением рассмотреть софинансирование обеспечения необходимой инфраструктурой участков, выделяемых для строительства жилья многодетным семьям Татарии. Отметим, что в проекте бюджета республики на эти цели расходы не заложены. Депутат добавила, что можно пересмотреть расходы на некоторые программы, а также привлечь к решению проблемы поставщиков коммунальных услуг, для которых позднее семьи — получатели земли станут клиентами.

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Отметим, на сегодня уже составлены проекты бюджетов муниципалитетов, городских округов и поселений региона. Все муниципальные бюджеты свёрстаны бездефицитными.

По словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, особенность бюджета региона 2018 года заключается в росте на 1,5% «первоочередных и социально-значимых расходов». Они составят 71,6% от объёма расходов. В частности, ожидается, что зарплатный фонд вырастет на 4,2%, а средняя заработная плата была анонсирована на уровне 33,5 тыс. рублей. Для сравнения, по итогам за январь-август 2017 года Татарстанстат зафиксировал данный показатель на уровне около 31,4 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам за январь-сентябрь 2017 года в Татарии в доходную часть консолидированного бюджета республики поступило 199,8 млрд рублей. Из них 182,2 млрд рублей — налоговые и неналоговые доходы, а 17,6 млрд рублей — безвозмездные поступления. При этом местные бюджеты мобилизовали собственные доходы в объёме 30,6 млрд рублей.

Также относительно такого же периода 2016 года выросли на 15,5% поступления по налогу на прибыль. В этом году в бюджет поступило 62 млрд рублей против 53,7 млрд рублей в 2016-м.

При росте объёмов поступления налога на доходы физических лиц относительно 2016 года (на 9,2% — с 44,8 до 48,9 млрд рублей) в ряде муниципальных районов наблюдалось снижение объёмов.

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Кроме бюджета региона, в рамках сессии 26 октября депутаты Госсовета РТ приняли в первом чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. На 2018 год доходы в нём будут более 48,629 млрд рублей, из которых свыше 40,869 млрд рублей придётся на межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Расходная статья «потянет» на 48,680 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета ТФОМС планируется на уровне 50,767 млн рублей, но он будет покрыт остатками средств Фонда на конец текущего года.

«Основную долю доходов бюджета фонда составляют субвенции, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Данные доходы увеличиваются в 2018 году на 22,3%, за счёт роста подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы ОМС с 8 896,0 рублей в 2017 году до 10 812,7 рублей в 2018 году», — отметил на сессии депутат Ильдус Касимов, характеризуя бюджет ТФОМС.

Ещё один важный документ, принятый депутатами 26 октября в первом чтении, — это закона о реструктуризации шести бюджетных кредитов, которые Татария получила из бюджета РФ. Кредиты были оформлены в 2014—2015 годы, их общая сумма — свыше 24,37 млрд рублей.

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«На сегодняшний день не реструктуризированными остались 5,7 млрд рублей, однако у республики есть все шансы и эту сумму также включить в реструктуризацию», — отмечалось на сессии.

Вопросу дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков, депутатский корпус также уделил внимание. С целью приведения регионального закона в соответствие с федеральным муниципальные власти были наделены полномочиями «по осуществлению государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, выступая с докладом, отметил, что на сегодня в регионе работают 122 застройщика, возводящих 356 домов общей площадью 3 849 тыс. квадратных метров. По ним зарегистрировано свыше 28 тыс. «долевых» договоров. Он отметил, что «такая деятельность не обходится без проблем, и появляются организации, которые не выполняют свои договорные обязательства».

«Сегодня под наблюдением правительства республики находится 35 проблемных домов, шесть из них уже сданы, но по ним имеются факты двойных продаж. Ведется следствие и суды, поэтому они числятся в том числе и в федеральном реестре. На 9 объектах ведутся строительно-монтажные работы, шесть из них находятся в высокой степени готовности», — добавил Нигматуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы недостроя привели к тому, что на очередном митинге в середине сентября 2017 года участники потребовали отставки министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии Ирека Файзуллина и достройки всех объектов не за счёт дольщиков.

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В федеральном реестре проблемного недостроя в регионе пострадавшими числятся свыше 5,67 тыс. человек.

Краеугольный камень полномочий: алкогольный вопрос

А вот федеральные «поправки» в части розничной продажи алкоголя, забирающие у регионов часть важных полномочий в сфере регулированию оборота алкоголя и отменяющие ограничения по продаже алкоголя при оказании услуг общепита, депутаты рассматривать не стали. Они предложили собственный законопроект, разработанный депутатом Рафисом Бургановым, в котором попросили вернуть полномочия «на места».

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На сессии отмечалось, что регионам нужно право запрещать кафе и бары в многоквартирных домах и устанавливать иные ограничения с учётом традиций, например, национальных и культурных, в том числе и полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Автор законопроекта предлагает передать полномочия на выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания регионам с правом передачи этих полномочий на уровень органов местного самоуправления.

Поправки предлагается внести в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Напомним, в Татарии на сегодня запрещено продавать алкоголь в магазинах, нестационарных барах и кафе с 22:00 до 10 часов утра. Для точек общепита норма начала действовать с 2015 года, после того, как стало ясно, что многие магазины продолжают реализовывать алкоголь под видом общепита.

Татарской конституции стукнуло 25

На следующий день после сессии Госсовета РТ в рамках торжественного мероприятия по случаю 25-летия республиканской конституции глава Татарии Рустам Минниханов много говорил о конституции, вот только снова обошёл вниманием договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, хотя ему посвящена целая статья конституции РТ. А вот к языковому вопросу Минниханов в своём выступлении снова вернулся, отметив, что «идущие сегодня дискуссии вновь показывают чувствительность и деликатность данной тем».

"Надо признать, что за эти десятилетия, наряду с успехами, в национальном образовании накопились определённые проблемы. Убежден, мы придем к оптимальному решению возникающих вопросов изучения и использования государственных и родных языков в соответствии с конституционными нормами», — заявил он, добавив, что ведущее направление государственной нацполитики региона — это «забота о представителях всех народов, проживающих в республике, меры поддержки наших соотечественников — сегодня ведущие направления государственной национальной политики».

Прямолинейнее в своём докладе, озвученном в преддверии празднования 26 октября, был депутат Госсовета РТ Шакир Ягудин. Он напомнил, что в конституции РФ также упомянут договор между Москвой и республиками, но «к сожалению, федеральный центр не проявил политической воли к пролонгации этого договора либо заключению нового, третьего».

"В качестве оправдания нам говорят, что Российская Федерация — не договорное государство. Я не совсем согласен с этим положением, поскольку в декабре 93 года, до принятия Конституции, 31 марта в Москве был заключён федеративный договор со всеми суверенными республиками. Упоминания об этом договоре есть во втором разделе действующей Конституции РФ», — процитировало издание Inkazan.ru слова депутата.

Он уточнил, что «нормы являются спящими», хотя и востребованы на местах, и с сожалением добавил, что «у федерального центра видение несколько иное».

Говоря о наименовании высшей должности региона, Шакир Ягудин заявил, что этот вопрос — «компетенция республики», и в конце своего выступления добавил, что «республика является государством, имеющим свои госсимволы — герб, флаг, гимн и столицу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на июльской сессии 2017 года депутаты Госсовета РТ приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нём они просили создать рабочую группу, которая занялась бы выработкой предложений по правовым вопросам договора о разграничении полномочий, а также просили сохранить действующее наименование должности главы региона.

Официальная позиция Кремля на это обращение пока так и не была озвучена. Между тем во многих действующих нормативных актах региона, включая и конституцию, упоминание договора, как базисного документа, всё ещё присутствует.

Напомним, подписанный Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым (тогда главой региона) 27 июня 2007 года «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» позволял Татарии сохранить за главой региона наименование «президента». Республика оставалась единственным регионом, где сохранялся институт президентства, но в августе 2017 года договор не был пролонгирован и перестал действовать.

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Генерал-лейтенант перешёл в помощники

Вокруг экс-главы УФСИН по Татарии Дауфита Хамадишина разрешилась кадровая интрига. Отправленному в отставку президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2017 года главе силового ведомства прочили пост руководителя терруправления Росимущества, но прогноз не сбылся. Хамадишин был назначен помощником премьер-министра Татарии по правоохранительной и административной деятельности.

Напомним, из системы исполнения наказаний чиновник был официально уволен 26 октября 2017 года, так как достиг максимального возраста. Пост он покинул в звании генерал-лейтенанта. В качестве помощника Хамадишин войдёт в кабинет министров РТ, но без министерских полномочий.

Коран для Шаймиева

В прошедшие выходные в Казани прошло Всероссийское совещание «Россия в мировом культурном наследии», на котором присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский. Выбор места глава ведомства объяснил тем, что в республике на сегодня три объекта всемирного наследия, которые принадлежат к разным народам. Речь шла о Казанском Кремле, древнем городе Болгар и комплексе Успенского монастыря на острове-граде Свияжск.

«И насколько мудрый был реализован подход в подборе объектов — не только с точки зрения их исторической ценности, но и братского подхода к народам, живущим на этой земле. Болгар — мусульманская святыня, Свияжск — православная, а Казанский Кремль — одинаково важный для представителей всех народов республики», — отметил он, добавив, что у региона есть «огромный опыт в области технологий подготовки самих объектов, документации, проведения презентаций объектов — претендентов на включение в список».

Мединский уточнил, что хотел бы, чтобы республика поделилась этим опытом с другими регионами, и добавил, что «сейчас в предварительном списке ЮНЕСКО находятся еще пять российских объектов, претендующих на включение».

В завершении мероприятия он презентовал Госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву, который также является спецпосланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, уникальное издание Корана. Министр уточнил, что подобных изданий было напечатано всего пять тысяч. В свою очередь, одариваемый пообещал, что «священная книга с этого дня займёт достойное место в Музее Корана в Болгаре».

На мероприятие также прозвучало предложение поучаствовать в разработке транснациональной номинации «Шелковый путь». Министром инициатива российского участия была поддержана, и он отметил, что можно считать, что старт дан.