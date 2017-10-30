Суд отказал Плющеву в рассмотрении иска к ФСБ по поводу Telegram

Москва, , 16:12 — REGNUM Мещанский районный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск журналиста Александра Плющева к Роскомнадзору и ФСБ, в котором он оспаривает законность требований передать ключи шифрования, направленные ФСБ к мессенджеру Telegram. Об этом Плющев сообщил в своём Telegram-канале.

«Судья Ирина Афанасьева сочла, что требование предоставить ФСБ доступ, в том числе и к моей переписке, никак не затрагивает мои интересы», — написал журналист.

Он подчеркнул, что его удивила скорость отказа. У судьи было 15 дней на принятие решения, однако оно было вынесено уже спустя день. 26 октября Плющев подал иск, а 27 октября получил ответ по нему.

В свою очередь глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канале определение суда. В нём говорится, что суд отказал в иске, так как из его содержания не следует, что «обжалуемые действия нарушают, либо иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы» истца.

Напомним, 25 октября стало известно, что журналисты Александр Плющев и Олег Кашин хотят подать иск против ФСБ, которая, по их мнению, нарушает права на неприкосновенность частной жизни журналистов, а также ставит под угрозу конфиденциальность общения с источниками информации в рамках журналистской деятельности.

14 июля ФСБ запросила у компании Telegram информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей. Однако информацию не предоставили. Как заявил разработчик мессенджера Павел Дуров, Telegram не будет выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности».

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