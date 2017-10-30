Операция «Алкоголь» успешно идет в Калужской области

Калуга, , 15:14 — REGNUM В Калужской области, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», из оборота изъято более 11 тыс. литров спиртного, 30 октября сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Мероприятие направлено на «предупреждение, выявление, раскрытие преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции», — прокомментировали в ведомстве.

Отмечается также, что в ходе мероприятия «Алкоголь» проверяются домовладения в частном секторе (относительно фактов незаконной торговли спиртным, в том числе и собственного производства), контролируются такие нарушения, как торговля алкоголем в ночное время, а также соблюдение закона по реализации подобной продукции несовершеннолетним.

На сегодняшний день, сообщает пресс-служба, «проведено 248 проверок предприятий различных форм собственности. Из оборота изъято более 11 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции».

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Полицейские провели, в частности, проверку по обращению гражданина о том, что в одном из местных кафе-баров реализуется некачественная алкогольная продукция. В итоге, при проведении проверки, представители заведения не предоставили документацию на реализуемый товар. Кроме отсутствия лицензии на продажу алкогольной продукции, изъяты 34 бутылки горячительного, акцизные марки на которых имели признаки подделки.

Образцы изъятой в ходе операции спиртосодержащей жидкости направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калужской области, в зависимости от результатов анализа будет приниматься соответствующее процессуальное решение.

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Напомним, борьба с «зеленым змием» ведется как в сфере действия исполнительной власти, так и в сфере законодательства. 30 октября Миинздрав отказался поддержать законопроект, который допускал продажу алкоголя в интернете с 1 января 2018 года.

Отметим также, что исправлять ситуацию с последствиями алкогольного опьянения граждан ранее была призвана система медвытрезвителей, которая была фактически упразднена уже в современной России.

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Сегодня все чаще появляются высказывания чиновников и ученых, говорящие о том, что систему эту нужно возвращать, и чем быстрее, тем лучше. К примеру, в Якутии, где удельный вес «пьяных» преступлений в республике составил по данным статистики, 53,5%, специалисты уже заявляют: «Отправляя буянящих граждан в вытрезвители, полиция спасала не только их. Они спасали их детей и родственников от пьяного рукоприкладства, прохожих на улице — от нападений, разбоя и убийств». Подобные высказывания звучали и в Хабаровском крае.