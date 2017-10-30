Москва, , 14:58 — REGNUM Телеведущая Елена Летучая переходит работать на «Первый Канал», где продолжит работу над проектом, похожим на «Ревизорро», передает 30 октября радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в телекомпании.

О своей новой работе ведущая намерена сообщить сегодня вечером. По данным источника, с помощью нового проекта телеканал и ведущая намерены научить зрителей бороться за свои права в сфере обслуживания, например, в медицинских учреждениях.

Пригласить Летучую на «Первый» решил Иван Ургант. В телекомпании высоко оценили значимость работы ведущей в программе «Ревизорро», которая выходила на телеканале «Пятница», поэтому решили пригласить к себе.

Напомним, одним в основу одного из самых резонансных сюжетов у Летучей лег репортаж из Воронежской больницы №2, в которой во время визита журналистов было обнаружены антисанитарные условия и грубые нарушения. По результатам проведенной работы прокуратура начала проверку в больнице.

Как сообщают воронежские журналисты, пост руководителя облздрава уже несколько лет считается у воронежских медиков «проклятым»: с приходом губернатора Алексея Гордеева чиновники в этом кресле меняются каждые несколько месяцев. Однако других перемен в воронежском здравоохранении, похоже, нет.

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