В память о жертвах политрепрессий: приведут ли памятник в Перми в порядок?

Пермь, , 14:41 — REGNUM В Перми 30 октября почтили память жертв политических репрессий. Митинг прошёл у памятника — звонницы на Егошихинском кладбище. Заместитель председателя Правительства Пермского края Татьяна Абдуллина подчеркнула, что скорбные страницы истории не вычеркнуть, нельзя забывать о том, что произошло, чтобы никогда это не повторилось. В Пермском крае проживает более 10 тысяч репрессированных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае, омбудсмен Павел Миков с сожалением обратил внимание на то, что каждый год на митинг в День памяти жертв политических репрессий на Егошихинское кладбище приходит всё меньше и меньше людей:

«Сегодня очень важно, вспоминать имена репрессированных, возвращать их в нашу жизнь. Нужно, чтобы современные молодые люди узнавали и помнили о трагических страницах истории страны».

Также Миков сделал акцент — как важно, что власти осознают ответственность и поддерживают репрессированных и членов их семей.

«Это не только день скорби, но и день памяти. Ваши деды и прадеды искренне служили отечеству, но по каким-то странным причинам стали ему не угодны. В этом ключе сегодня очень важно, чтобы государство выполнило в полной мере обязательства, взятые на себя согласно Концепции государственной политики увековечения памяти жертв политических репрессий. Это касается жилья для тех, кто в нем нуждается. Также надеюсь, что наш памятник на Егошихинском кладбище в следующем году будет приведён в нормативное состояние», — сказал омбудсмен.

Стоит отметить, что во времена Большого террора было уничтожено 7474 пермяков. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала жертвам политических репрессий.

Добавим, памятник жертвам политических репрессий открыт в 1996 году на Старом кладбище напротив бывшей Пермской губернской тюрьмы/тюрьмы НКВД. Он представляет собой звонницу, поставленную на бетонную пятиконечную звезду, вверху — «терновый венец» из колючей проволоки. Место для мемориала выбрано не случайно: по свидетельствам жителей окрестных улиц и священника Успенской церкви, где-то в логу наискосок от тюрьмы закапывали расстрелянных людей.

Примечательно, что деньги на мемориал собирали дважды. В 1992 году они «сгорели» из-за деноминации. К 1996 году необходимую сумму собрали вновь — при участии населения, а также бюджетов края и города.

Спустя десятилетия памятник нуждается в ремонте. Как сообщает издание «Звезда», памятник ни разу не ремонтировался капитально, изредка проводились косметические ремонты при помощи волонтёров. Причина в том, что 20 лет памятник с юридической точки зрения был бесхозный. Пермская гордума выделила под памятник земельный участок, но в собственность муниципалитета монумент не был оформлен. В 2017 году процесс оформления начался, но он может занять полтора года. Вопрос относительно ремонта буксует. Капремонт может состояться не раньше 2019 года. Между тем, 30 октября 2017 года отмечается знаковая памятная дата — 80-летие событий 1937 года, на который приходился пик политических репрессий в отношении гражданского населения.